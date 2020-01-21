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18:57

Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

фото ЗакС политика Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

Организации "Правозащита Открытки" удалось собрать 350 тысяч рублей - сумму, которую 28-летней жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой назначил суд за оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом пишет "МБХ Медиа".

Напомним, одинокая молодая мать имела неосторожность в одном из пабликов "ВКонтакте" высказать мнение о человеке, подорвавшем себя у стен архангельского управления ФСБ осенью 2018 года.

То же самое инкриминируется псковской журналистке Светлане Прокопьевой: по мнению государственного обвинения, в одной из авторских радиопередач она также якобы оправдывала смертника.

Максимальное наказание по данной статье УК - семь лет лишения свободы.

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