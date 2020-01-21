Мундепы Литейного округа провели одиночные пикеты против изменения устава муниципалитета

Депутаты МО “Литейный округ” от партии “Яблоко” вечером 21 января встали в одиночные пикеты на Невском проспекте против “удержания власти” в муниципалитете единороссом Павлом Дайняком. “Яблочники” приурочили акцию к предстоящему заседанию Горсуда, на котором будет рассмотрена их апелляция по делу об изменении в устав МО.

В сентябре, уже после выборов в местный совет, на сайте Минюста появились документ о поправках в устав Литейного округа, принятых за четверо суток до дня голосования. Раньше для избрания главы муниципального совета было достаточно 11 голосов “за”, теперь выбрать нового руководителя можно, только если за него проголосуют более 13 человек. При этом представителям “Яблока” в совете досталось 11 мест, депутатам от “Единой России”, в том числе Дайняку, - восемь, еще один мандат получила самовыдвиженка.

“Яблочники” ранее заявляли, что поправка в устав была принята “задним числом” и вопреки новому регламенту избрали главой своего представителя Арсения Афиногенова. Однако суд первой инстанции встал на сторону команды Дайняка, которого депутаты-единороссы и местная администрация признают за и.о. главы.

- Они контролируют администрацию, контролируют совет и не приходят на заседания, которые мы собираем. Они изменили устав, чтобы мы не смогли выбрать своего главу. Почему это сделано? Потому что по закону, если не избран новый глава, то продолжает действовать предыдущий, то есть Дайняк, - заявил участник серии пикетов, муниципальный депутат Сергей Трошин.

На акцию, помимо “яблочников”, пришли их противники. В том числе экс-кандидатка в депутаты Литейного округа от Партии Роста Илона Ханина, вставшая со своим плакатом по другую сторону Невского проспекта. Также мероприятие посетили помощник главы МО “Лиговка-Ямская” Вадима Войтановского Виктор Перов и депутат этого округа от “Единой России” Сергей Тарасов.

По словам Тарасова, посетить пикеты политических оппонентов его уполномочили семь депутатов “Лиговки-Ямской” во главе с Войтановским.

- Мы не согласны с позицией наших, скажем так, коллег из Литейного округа. Они выступают за нетрадиционные ценности, а мы против, - сообщил ЗАКС.Ру Тарасов, имея в виду заявления против дискриминации по признаку половой ориентации, которые делал депутат Трошин.

Известный борьбой за присвоение одной из петербургских улиц имени Леонида Брежнева Перов призывал прохожих не прислушиваться к агитации “прогнившего” “Яблока”. Корреспонденту ЗАКС.Ру он заявил, что задача этой партии в муниципалитете - “захватить власть и завлечь в свою ЛГБТ-сеть как можно больше несовершеннолетних”.

Единоросс Тарасов также обвинил “яблочников” в том, что те не смогли договориться с Дайняком, чтобы принять муниципальный бюджет на 2020 год. По мнению депутата Литейного округа Егора Карпенкова, все было наоборот:

- Если он (Дайняк - прим. ЗАКС.Ру) считает себя исполняющим обязанности главы, то помимо общественных чтений, которые он назначил на 28 декабря должен был назначить и принятие бюджета. Но Дайняк не спешит… Самое главное, что два года назад, когда в муниципалитете не было еще никакого “Яблока”, единороссы здесь тоже очень медленно принимали бюджет.

Рассмотрение апелляции по уставу Литейного округа пройдет 22 января. По словам Карпенкова, если суд снова встанет на сторону Дайняка, “яблочники” не будут сознательно бойкотировать заседания, созываемые “Единой России”, и не станут возражать, чтобы эти заседания вел Дайняк, но будут и дальше оспаривать судебное решение.

Сергей Еремеев

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