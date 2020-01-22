В центре Петербурга неизвестные избили подполковника МВД: он скончался в больнице

21 января в центре Северной столицы, на пересечении улиц Дегтярной и 9-й Советской, было совершено нападение на 62-летнего подполковника противопожарной службы МВД Казахстана, информирует "Фонтанка".

Мужчину сильным ушибом затылка госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу - там он, не приходя в сознание, скончался.

Полиция изъяла на месте преступления окурки сигарет. Видеонаблюдение на доме поблизости установлено не было. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет не исключает, что причиной смерти пенсионера мог быть несчастный случай.

По сведениям ИА "Журналистские расследования", погибшего зовут Вячеслав Джескенов, большую часть жизни он трудился в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана и вышел на пенсию в звании подполковника. Имеет множество наград. В Петербург мужчина переехал в 2014 году; имел собственный бизнес.