Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет 2020-2022

Новый российский премьер Михаил Мишустин дал указание подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы в связи с реализацией наказов, озвученных Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Текст распоряжения доступен на сайте правительства РФ.

Соответствующие указы даны Министерствам финансов и труда. Срок их исполнения - 11 февраля текущего года.

Напомним, выступая перед Федеральным собранием, Путин, среди прочего, поручил начиная с 1 января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты должны получать те семьи, в которых один из родителей получает зарплату ниже прожиточного минимума. В текущем году размер выплаты на ребенка составит 5,5 тысяч рублей, а в 2021-м - 11,5 тысяч рублей. Кроме того, будет пролонгировано действие программы маткапитала - до 2026 года. Выдавать деньги вновь начнут при рождении первенца, - по 466 тысяч рублей; 616 тысяч рублей будут получать семьи с двумя детьми.