Акушеры из Пушкина требуют обеспечить больницу лекарствами

Акушеры из пушкинской больницы имени Семашко выступили в социальных сетях с тревожным сообщением: для продолжения повседневной деятельности у них кончились необходимые лекарства. Врачи утверждают, что их просьбы, переходящие в требования, руководство медицинского учреждения игнорирует как минимум с 10 января, причем обращаются они к главврачу не только за медикаментами.

"Из кранов течет ржавая вода, экономится на всем, снабжения практически никакого нет. [Иммуноглобулин] нужен тем женщинам, у которых резус-фактор с ребенком отрицательный. Этот препарат должен быть в больнице и роженицы должны его получать бесплатно по ОМС", - приводит "МБХ Медиа" слова представителя "Альянса врачей" Елены Колесник.

Ситуация усугубляется тем, что на должности главврача уже несколько лет наблюдается "чехарда": они сменяют друг друга каждые несколько месяцев.

Отметим, что уже некоторое время при помощи электронной петиции "Альянс врачей" добивается отставки главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.