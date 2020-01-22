Назвавшая журналистов "тварями пиндосовскими" пресс-секретарь мурманского завода отозвала оскорбления

Руководитель пресс-службы мурманского судоремонтного завода №10 Объединенной судостроительной корпорации Ольга Попова, отозвавшаяся о журналистах издания "СеверПост" как о "тварях пиндосовских", попросила прощения за столь дерзкий выпад в адрес работников СМИ.

"Очень стыдно, что не сдержалась в эмоциях, которые были вызваны обидой за то, что все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными", - цитирует извинения Поповой "Новая газета". Журналисты, считает она, интересуются "лишь проблемными вопросами, при этом не разобравшись в их глубинной сути".

Бурное негодование у пресс-секретаря вызвала заметка "СеверПоста" о штрафе, выписанном на имя директора завода Евгения Зудина, якобы за то, что предприятие имеет 16 млн долгов по зарплатам своим сотрудникам.