Правозащитники и общественники подписали манифест о недопустимости подтасовок на думских выборах

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев ознакомил читателей своего блога с коллективным письмом отечественных правозащитников и общественных деятелей, в котором речь идет о предстоящих в 2021 году выборах в Государственную думу. Среди основных тезисов документа - недопустимость фальсификаций и снятия с выборов кандидатов под надуманными предлогами. Утверждается, что это способно неожиданно обернуться против власти: общество настолько устало от электоральных нарушений, что способно, обнаружив их вновь, взбунтоваться.

"Нельзя считать нормальным, когда на выборах в Государственную Думу 2016 года на основании подписей избирателей не был зарегистрирован ни один список кандидатов, а в одномандатных округах из 348 собиравших подписи кандидатов были зарегистрированы только 23; при этом отказы в регистрации получили известные и популярные кандидаты, а большинство зарегистрированных получили при голосовании меньше голосов, чем им зачли подписей", - говорится в тексте своеобразного манифеста.

По мнению авторов письма, столь же несправедливо были организованы скандальные выборы в Московскую городскую думу в прошлом году, приведшие к уличным протестам. Авторы уверены, что повторение разного рода фальсификаций и уловок, связанных с недопуском кандидатов, может привести уже к настоящим массовым беспорядкам - в отличие от уличных волнений минувшего лета.

Среди подписавших достаточно длинный документ, помимо самого Пономарева, числятся писатель Дмитрий Быков, режиссер Алесандр Сокуров, политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев, историк Николай Сванидзе, народные артисты Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова, политик Владимир Рыжков.