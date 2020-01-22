18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:51

Четырбок выдвинул в детские омбудсмены свою помощницу – бывшего воспитателя

фото ЗакС политика Четырбок выдвинул в детские омбудсмены свою помощницу – бывшего воспитателя

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Денис Четырбок сообщил ЗАКС.Ру, что он выдвинул своего кандидата на должность уполномоченного по правам ребенка – заслуженного воспитателя Ирину Аристову. Заявление он подал 20 января, уточнил депутат. 

- Это ветеран труда, человек, который всю свою жизнь занималась воспитанием детей, защитой их прав. На данный момент она помогает мне как мой общественный помощник по решению вопросов, которые возникают в ходе моей депутатской деятельности по части защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, трудоустройства детей-сирот и так далее, - рассказал про своего кандидата Четырбок.

По его словам, Аристова – хороший специалист в вопросах детей. Также парламентарий назвал бывшую воспитательницу «человеком из народа». 

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил на должность детского омбудсмена вице-губернатора Анну Митянину. Также своего кандидата предложила фракция ЛДПР в ЗакСе – экс-мендепа МО «Литейный округ» Екатерину Лебедеву. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

13:00 Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

12:55 Архангельский губернатор Орлов готов к критике со стороны "деструктивных ребят"

12:40 Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками Конституцию

12:30 Суд отклонил апелляцию на продление ареста Анастасии Шевченко

12:15 У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

12:13 Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

12:06 Совфед одобрил кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

11:57 Политолог Орешкин прогнозирует "фейковый" экономический рост

11:51 Четырбок выдвинул в детские омбудсмены свою помощницу – бывшего воспитателя

11:42 К сентябрю Уткину дачу подключат к теплу

11:41 Правозащитники и общественники подписали манифест о недопустимости подтасовок на думских выборах

11:21 Назвавшая журналистов "тварями пиндосовскими" пресс-секретарь мурманского завода отозвала оскорбления

11:20 Акушеры из Пушкина требуют обеспечить больницу лекарствами

10:55 Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет 2020-2022

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru