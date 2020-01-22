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12:06

Совфед одобрил кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

фото ЗакС политика Совфед одобрил кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Члены Софеда Федерации единогласно утвердили кандидатуру Игоря Краснова на пост нового руководителя Генеральной прокуратуры: трансляция пленарного заседания верхней палаты Федерального собрания ведется на официальном портале госоргана.

В приветственном слове Краснов пообещал заниматься на новом посту активной борьбой с коррупцией.

"Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений. […] В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления", - отчитался новый генпрокурор.

Краснова сенаторы поддержали коллективно, однако когда шло голосование об отставке Юрия Чайки - один проголосовал против, второй - воздержался.

"Отставному" Чайке Владимир Путин предложил перейти на работу в полпредство по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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