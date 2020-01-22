У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

Группа активистов вышла к ограде петербургского правительства с плакатами, посвященными проблемам инвалидов.

"Мы имеем право на полноценную жизнь. Мы хотим жить, а не существовать", - гласил текст одного из транспарантов.

Участники акции называют политику городских властей в отношении людей с ограниченными возможностями "асоциальной". Значительная часть колясочников, по их уверению, не может элементарно покинуть пределы дома.

В последний раз на проблемы с доступной средой инвалиды жаловались у правительственного здания в конце ушедшего года.

Фотографии: Activatica

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