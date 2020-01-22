Суд отклонил апелляцию на продление ареста Анастасии Шевченко

Областной суд Ростова-на-Дону отклонил апелляцию защиты на продление домашнего ареста активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, уведомляет "Юг. МБХ медиа".

Ранее общественнице пролонгировали срок заключения до марта текущего года.

Некоторое время назад выяснилось, что дома в спальне в Шевченко была установлена скрытая камера, следившая за действиями женщины. Семья активистки предположила, что на подобное могли пойти лишь сотрудники регионального центра "Э".

Анастасия Шевченко обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения дела стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в Facebook.

В 2017 году Минюст счёл нежелательными несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В ОР не раз подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения продолжали составлять протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за того, что в прошлом году ситуация достигла критической отметки, руководство движения приняло решение упразднить коалицию. Впрочем, несмотря на то, позднее на её месте появилась одноименная общественная организация.