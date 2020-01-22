Архангельский губернатор Орлов готов к критике со стороны "деструктивных ребят"

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, на чьем рейтинге в прошлом году отрицательно отразились экологические проблемы, дал большую пресс-конференцию, в ходе которой больше всего обсуждался старт мусорной реформы. Несмотря на ряд сложностей во взаимодействии с муниципалами, в целом чиновника устраивает то, как начала осуществляться новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Орлов вместе с командой, научившись на собственных недавних ошибках, готов также и к критике, порой звучащей для него несправедливо.

"Я знаю, что целый ряд деструктивных ребят хотят на этом попиариться и пошуметь. Это нам полтора года назад было тяжеловато, а сейчас мы уже многое видели и многое знаем. Мы видим цель. Нам нужно создать систему и отладить ее работу, мы этим и занимаемся", - цитирует его слова местный портал 29.ru.

Кроме того, по мнению Орлова, мало изменившемуся со времен наиболее острой фазы конфликта с экозащитниками Шиеса, протестовать на станции продолжают главным образом те, кому не особо интересна Архангельская область.

Мусорная реформа с 1 января стартовала также в Петербурге и Ленобласти.