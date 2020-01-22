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13:14

Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

фото ЗакС политика Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

Писатель и политик Эдуард Лимонов прокомментировал состав нового правительства, обратив внимание на отсутствие в новом кабинете министров наиболее одиозных в его представлении личностей.

"Самых режущих глаза народу всё-таки убрали из правительства: Мединского, и этого, как его, вечного футболиста? (по всей видимости, имеется в виду Виталий Мутко - прим. ЗАКС.Ру) <...> Силовых было бы опасно менять. Хорошо? что в кабинет не запустили Кудрина. Симптоматично? что не приподняли Собянина", - написал автор в своем "Живом журнале".

По предположению Лимонова, новый министр культуры Ольга Любимова, прежде в Минкульте специализировавшаяся на кинематографии, должна оказаться "ханжой", поскольку активно демонстрирует свою приверженность православной вере.

Напомним, что накануне, 21 января, указом Владимира Путина из двадцати министров девять потеряли свои "портфели". Кроме того, количество вице-премьеров уменьшилось с десяти до девяти. Первым вице-премьером стал Алексей Белоусов, до того работавший помощником Путина по экономическим вопросам.

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