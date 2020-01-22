Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

Спецкор "Медузы" Иван Голунов обратился с жалобой на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова, требуя принести ему официальные извинения за незаконное уголовное преследование, рассказал в беседе с "МБХ медиа" адвокат Сергей Бадамшин.

Жалоба подана на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры. В документе отмечается, что журналист был привлечен к уголовной ответственности нелегитимным образом, поэтому имеет право на полную реабилитацию. Согласно действующему законодательству, в данном случае Голунову должны принести официальные извинения за причиненный вред. Ответить работнику прессы следовало не позднее месяца со дня опубликования постановления о прекращении уголовного дела, однако правоохранители этого так и не сделали.

"Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства", - указывается в тексте поданной жалобы.

Напомним, ранее на задерживавших Голунова полицейских возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий, однако после никто из них так и не был задержан. До возбуждения дел Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.

Имена задержавших журналиста полицейских известны. Летом прошлого года их уволили из органов, а вместе с ними и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова, а также главу управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Оперативники пытались оспорить свое "разжалование" в суде, но проиграли.