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13:58

Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

фото ЗакС политика Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

Публицист и политолог Леонид Радзиховский скорректировал свой взгляд относительно внесенных президентом в Государственную думу поправок к Конституции. Если поначалу идея в целом казалась ему законченным "бесчестьем", то несколько дней спустя здравый смысл ему все же удалось разглядеть. Так или иначе, рассудил эксперт, реформа будет способствовать уходу от "самодержавия" и не будет работать в пользу противоположных тенденций, если даже таковые намечаются: два центра силы, президент и коллегиальный Государственный совет, неизбежно размоют полноту власти.

"Россия ползет задом наперед, спотыкаясь, к разделению властей. Да, жульнически, уродливо, с закрытыми глазами, в режиме очевидной полицейской спецоперации, но ползет ровно туда. Президентская монархия умерла, да здравствует гибридная президентская полумонархия", - провозгласил он у себя на YouTube-канале.

В ведение или даже в состав широко обсуждаемого Госсовета, по его прогнозу, будут "потихоньку перетаскивать" кадры из президентской администрации и, возможно, крупных силовых ведомств - для того, чтобы повысить влиятельность прежде не особо заметного государственного органа, закон о котором "быстро сляпают".

"Все это исключительно с одной целью впихнуть невпихуемое, впихнуть уходящего Путина, который хочет уйти с поста президента, понимает, что формально ему это необходимо сделать, что он достал население и не хочет быть всем ненавистным президентом, и одновременно хочет остаться у власти", - закончил свой анализ Радзиховский распространенной точкой зрения.

О поправках было объявлено неделю назад, 15 января. 21 числа комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

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