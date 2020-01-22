На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

Днем ранее стало известно о поездке делегации чиновников из Петербурга в Израиль для встречи с живущими там блокадниками. Уже сегодня в Иерусалиме депутаты городского Заксобрания и градоначальник Александр Беглов обсудили с израильскими коллегами вопросы двусторонней кооперации и, в частности, грядущее открытие мемориала "Свеча памяти", намеченное на 23 января - канун освобождения Ленинграда от немецкой оккупации.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, не редко в своих выступлениях апеллирующий к некоему "генетическому блокадному коду", выступил с речью.

"Передадим этот код победителей будущим поколениям – значит, сохраним мир и согласие среди народов. И мы особенно благодарны Государству Израиль, которое, как и Россия, сегодня все делает для борьбы с фальсификацией итогов Второй Мировой войны", - высказался Макаров.

В свою очередь Беглов вручил израильским блокадникам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года".

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