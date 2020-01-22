MR7: Недовольство Путина качеством уборки в городе привело к выговорам в комблаге

Во время одного из последних визитов Владимира Путина в Петербург глава государства, беседуя с губернатором Александром Бегловым, обмолвился, что город выглядит неряшливо: сделанная президентом ремарка якобы привела к выговорам в комитете по благоустройству, пишет MR7.

По сведениям источников издания, "на ковёр" были вызваны начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин, руководство ГУДП "Центр" и другие чиновники комблага.

Впрочем, информацию о якобы имевшемся выговоре опровергла руководитель аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко Олеся Матюхина.

"Это плановая работа Николая Леонидовича с подведомственными организациями по работе города в рамках уборки, очистки. Совещания проводятся на регулярной основе и еженедельно в Жилищном комитете. Просто получилось так, что Николай Леонидович заехал в этот раз в Комитет по благоустройству", - сообщила Матюхина, добавив, что, приезд Бондаренко, очевидно, смутил неких чиновников комблага, поэтому они восприняли ситуацию "как что-то экстраординарное".

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