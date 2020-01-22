18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:22

Миронова смущает персона нового министра просвещения

фото ЗакС политика Миронова смущает персона нового министра просвещения

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, с энтузиазмом восприняв кадровое обновление кабинета министров в целом, остался не удовлетворен только одной позицией - фигурой нового министра просвещения Сергея Кравцова. Его бэкграунд лоббиста Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вызывает у думского депутата тревожные чувства: для социал-демократа это недобрый сигнал.

"Сегодня уже со второго класса детишек начинают мучить. Это человек, который считает, что настоящий террор детей на экзамене – то, что надо. При этом семь лет работает комиссия, которая занимается поиском утечек данных ЕГЭ. Мы все об этом знаем, но только эта комиссия никого еще не поймала за руку", - прояснил политик позицию на собственном сайте.

Миронов выразил печаль в связи с тем, что министерского поста лишилась Ольга Васильева, которая его полностью устраивала.

Напомним, что свои "портфели" в результате новых назначений накануне потеряли 9 из 20 министров. В свою очередь, число вице-премьеров в новом правительстве сократилось с десяти до девяти человек.

В течение предыдущих семи лет Сергей Кравцов возглавлял Рособрнадзор.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

9:31 Министр культуры оказалась самой "бедной" среди членов обновленного состава правительства

21 января, 17:16 Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

21 января, 16:15 СМИ: Мединский, Козак и Колобков не войдут в новый состав кабмина

21 января, 15:39 Путин предложил Чайке занять пост полпреда президента в СКФО

21 января, 15:21 СМИ: Шойгу и Силуанов сохранят посты в новом правительстве, Мутко, Васильева и Орешкин - нет

20 января, 17:30 СМИ: Министром юстиции может стать однокурсник Медведева, а ответственным за спорт - глава "Газпром-медиа"

20 января, 16:21 Медведев и Мишустин поучаствовали в заседании Совбеза под руководством Путина

17 января, 18:57 СМИ: Новый состав правительства объявят до 21 января

17 января, 17:34 Мишустин назначил нового главу ФНС


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:50 На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

15:22 Миронова смущает персона нового министра просвещения

15:01 MR7: Недовольство Путина качеством уборки в городе привело к выговорам в комблаге

14:25 Следователи пришли с обыском в петербургский университет гражданской авиации

14:02 На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

13:58 Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

13:41 УФАС уличило в картельном сговоре подрядчиков, занимающихся капремонтом

13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

13:00 Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

12:55 Архангельский губернатор Орлов готов к критике со стороны "деструктивных ребят"

12:40 Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками в Конституцию

12:30 Суд отклонил апелляцию на продление ареста Анастасии Шевченко

12:15 У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

12:13 Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru