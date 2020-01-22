18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:50

На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

фото ЗакС политика На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

После пока не состоявшегося сноса расселенных трехэтажек на этом участке улицы Жака Дюкло должен будет появиться высотный жилой дом, о чем сообщает специализированное издание "Канонер". Новостройка будет примыкать к береговой линии Ольгинского пруда. Застройщик - компания "Рант" - уже получил официальное разрешение на строительство.

Будущее здание по адресу улица Жака Дюкло 5-7, если верить представленному проекту, будет состоять из двух двенадцатиэтажных корпусов. Проект разработало "Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская".

В свою очередь, аварийные дома, ожидающие ликвидации, появились на местности в 1930-е годы. До начала нынешнего столетия в них традиционно заселялись сотрудники Физико-технического института имени Иоффе, расположенного поблизости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:50 На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

15:22 Миронова смущает персона нового министра просвещения

15:01 MR7: Недовольство Путина качеством уборки в городе привело к выговорам в комблаге

14:25 Следователи пришли с обыском в петербургский университет гражданской авиации

14:02 На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

13:58 Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

13:41 УФАС уличило в картельном сговоре подрядчиков, занимающихся капремонтом

13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

13:00 Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

12:55 Архангельский губернатор Орлов готов к критике со стороны "деструктивных ребят"

12:40 Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками в Конституцию

12:30 Суд отклонил апелляцию на продление ареста Анастасии Шевченко

12:15 У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

12:13 Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru