Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

Депутат-единоросс Александр Хинштейн стал главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, о чем его коллега Сергей Боярский сообщил в микроблоге.

"Поздравляю и желаю успехов в работе на новой должности! Впереди много интересных задач!", - гласит запись петербуржца.

Предшественником Хинштейна на этом месте трудился Леонид Левин, накануне указом президента Владимира Путина переведенный в новый состав правительства на должность замглавы аппарата.

С ноября 2018 года в Думе Хинштейн был зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Состав нового кабинета министров официально объявили вечером 21 января.

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