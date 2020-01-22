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16:37

Юлия Шик будет претендовать на должность детского омбудсмена Петербурга

фото ЗакС политика Юлия Шик будет претендовать на должность детского омбудсмена Петербурга

Кандидатура сотрудницы аппарата Законодательного собрания Петербурга Юлии Шик, известной своей борьбой за право воспитывать собственных сыновей, внесена в список претендентов на должность городского уполномоченного по правам ребенка. Об этом ЗАКС.Ру сообщила депутат ЗакСа от «Единой России» Елена Киселева, внесшая кандидатуру.

Шик более двух лет пыталась вернуть себе двух сыновей. В октябре 2017 года она развелась со своим мужем, директором Музея стрит-арта Андреем Зайцевым. Супруги не смогли договориться, с кем из них останутся дети. Суд изначально встал на сторону Зайцева, но позже, в августе 2018 года, постановил вернуть детей матери. Однако получить детей у отца Шик долго не могла.

Еще в апреле 2018-го она трудоустроилась в ЗакС на должность специалиста 1-й категории управления документационного обеспечения. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров не раз комментировал проблему своей подчиненной. Он называл Андрея Зайцева и его отца, директора Завода слоистых пластиков Дмитрия Зайцева «олигархами» и «моральными уродами», а ситуацию с детьми - «подножкой детства от собственных так называемых отцов». Время от времени спикер ЗакСа на своих брифингах заявлял, что в курсе перемещений семьи Зайцевых с детьми по территории иностранных государств.

Заксобрание, вдохновленное историей Шик, приняло обращения к президенту Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в Верховный суд, Федеральную службу судебных приставов и Следственный комитет. Кроме того, было решено выступить за ужесточение уголовного кодекса России и изменение Семейного кодекса. Отец Андрея Зайцева Дмитрий в октябре 2018-го также обращался к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить его семью от «произвола со стороны председателя Заксобрания».

Шик удалось найти своих детей лишь в октябре 2019 года в Португалии. В начале декабря местный суд принял решение в пользу матери, и вскоре сотрудница ЗакСа вернулась в Петербург с сыновьями. Макаров после завершения этой истории пообещал и дальше бороться с похищением детей.

Полномочия детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой истекли 21 января. В этот же день ЗакС закончил прием заявок на участие в выборах нового уполномоченного по правам ребенка.

Первым кандидатуру внес губернатор Александр Беглов, еще в конце декабря предложивший на эту должность свою заместительницу по социальным вопросам Анну Митянину. В январе стало известно о других кандидатах. Фракция ЛДПР выдвинула экс-депутата муниципального совета Литейного округа Екатерину Лебедеву, уже несколько лет помогающую детям с сахарным диабетом. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок предложил кандидатуру своего общественного помощника, ветерана труда Ирины Аристовой. Депутат охарактеризовал ее как хорошего специалиста в вопросах детей.


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