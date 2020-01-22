Фигуранту "московского дела" Баршаю отменили продление ареста

Московский городской суд решил не продлять срок пребывания в СИЗО фигуранта "московского дела" Андрея Баршая, которого обвиняют в "насилии" над росгвардейцем, передает "МБХ медиа".

Постановление суда первичной инстации, который пролонгировал арест Баршая до 27 января, отменяется ввиду документарных нарушений. Материалы отправляются на повторное рассмотрение. Однако несмотря на вынесенное Мосгорсудом постановление, Баршай все равно пробудет под арестом до конца месяца.

На одном из заседаний в ноябре прошлого года мужчина поведал, что в изоляторе его начали посещать суицидальные мысли. После этого его направлили на обследование в центр им. Сербского, однако оттуда его все равно вернули в СИЗО.

Баршай - один из последних фигурантов "московского дела". Его обвиняют в том, что он якобы "с разбега" наскочил на сотрудника Росгваридии, нанеся ему "плечом удар в спину".