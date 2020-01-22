Беглов и Макаров рассказали израильтянам о благоприятном инвестиционном климате Петербурга

Первые лица Петербурга, губернатор Александр Беглов и спикер парламента Вячеслав Макаров, в ходе поездки в Израиль встретились с местными предпринимателями и совершили попытку "заманить" их к себе в город.

"Петербург заинтересован во взаимодействии с израильскими предпринимателями, особенно в высокотехнологичных отраслях", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

По его словам, администрация Петербурга в достаточной мере внимательна к бизнес-инициативам, поступающим извне, и рада будет их приветствовать. Беглова привлекают идеи в области IT и в сфере создания технопарков.

"Есть потенциал для увеличения товарооборота", - также заявил губернатор, добавив, что объем торговли неуклонно растет.

В свою очередь, Вячеслав Макаров отметил плюсы городского законодательства, которое благоприятствует, по его мнению, ведению бизнеса.

Отметим, что ранее в ходе того же визита в ближневосточную страну Макаров напомнил об уникальном "генетическом коде" петербуржцев.

Фотография: пресс-служба Смольного

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