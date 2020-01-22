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17:44

Павловский: Россия перестает быть республикой

фото ЗакС политика Павловский: Россия перестает быть республикой

Политтехнолог Глеб Павловский, отталкиваясь от последних событий во внутренней российской политике, признался, что стал придерживаться апокалиптичного сценария применительно к будущему отечественной модели власти. По его мнению, объявленные президентам поправки в Конституцию неизбежно навредят фундаментальным основам госстроя, однако, подчеркивает он, не следует думать, будто "гибельный" курс был выбран сравнительно недавно.

"Россия перестает быть республикой, прямо говоря. Это разрушение остатков государственности: Путин начал это разрушение рокировкой 2012 года, сейчас завершает. Президент после Путина будет играть роль вспомогательную, конструкция выглядит так, что ни один узел нельзя будет развязать без Путина: это и есть разрушение самой ткани государства во имя довольно сомнительных целей", - заметил эксперт в интервью "Собеседнику".

Поведение оппонентов власти в сложившихся условиях Павловского тоже не особо радует: он советует борцам с режимом более дальновидно и бережно относиться к основному закону, даже если он не по всем пунктам составлен удачно.

"Государство в строгом смысле слова становится невозможным, и его придется создавать с нуля. Пока есть возможность упереться и требовать пересмотра этих планов — надо собираться вокруг лозунга «Спасите свою Конституцию». В ней есть элементы, за которые можно зацепиться", - полагает аналитик.

По мнению политолога, если каким-либо образом добиться хотя бы на сутки полного исполнения статей Конституции в ее нынешнем виде, то "любой суд, даже Басманный, найдет, за что привлечь ближайших друзей президента, да и его самого".

Поправки Владимира Путина, внесенные в Госдуму, предполагают перераспределение объема государственной власти между ее субъектами. Кроме того, президент настаивает на встраивании в иерархию государственной власти всей системы местного самоуправления.

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