КПРФ согласовали эко-митинг в Колпино

Отделение КПРФ в Колпинском районе договорилось с районной администрацией о проведении митинга по «мусорному вопросу» в Городском саду петербургского пригорода 25 января, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Акция начнется в 13-00. Основными темами акции станут перспектива строительства мусороперерабатывающих предприятий в поселках Саперный и Петро-Славянка и общее ухудшение экологической обстановки в районе.

По словам организатора акции, секретаря Колпинского райкома КПРФ Егора Мороза, также коммунисты намерены высказаться по поводу закрытию почтовых отделений, разрушениz береговой линии в поселке Усть-Ижора и транспортных проблем.

- В митинге примет участие депутат Законодательного собрания Ирина Иванова, приглашены депутаты муниципальных образований, представители общественности, активисты протестных групп, - добавил Мороз.

Он уточнил, что о согласовании акции ему сообщили в телефонном разговоре чиновники. В ближайшее время организатор намерен забрать из администрации соответствующие документы.

Напомним, о возможном возведении мусороперерабатывающих предприятий в Петро-Славянке и Саперном стало известно в конце декабря, после того как комитет по благоустройству опубликовал на своем сайте проект территориальной схемы обращения с отходами. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

В комитете заявляют, что территориальная схема не означает готовность города построить мусороперерабатывающие предприятия в ближайшее время, а участки в пригородах власти резервируют под возможное строительство там мусорных объектов в будущем. Кроме того, директор «НИПЦ Генерального плана» Юрий Бакей, выступая в Законодательном собрании, сообщил депутатам, что от некоторых из 13 участков, зарезервированных городом под возведение заводов по переработке отходов и мусороперерабатывающих станций, придется отказаться, так как за последние годы к ним слишком приблизилась жилая застройка.

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