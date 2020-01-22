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18:05

МВД займется поиском могил министров внутренних дел Российской империи

фото ЗакС политика МВД займется поиском могил министров внутренних дел Российской империи

Специалистам поручат найти затерянные могилы министров внутренних дел Российской империи: соответствующее поручение дал руководитель МВД Владимир Колокольцев на церемонии открытия обелиска генералам Бибиковым, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день имеются сведения о захоронениях лишь о 20 из 56 умерших имперских министрах. По словам Колокольцева, МВД уделяет значительное внимание восстановлению и увековечиванию памяти об ушедших из жизни управленцах.

"В ходе проведения поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи", - поделился информацией глава МВД.

В числе найденных была могила министра внутренних дел Российской империи Дмитрия Гавриловича Бибикова. Он занял свой пост в 1852 году. На данный момент изучается вопрос об установке монумента в память об именитом чиновнике и других членах его рода.

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