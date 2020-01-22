В Архангельске массово снимают с билбордов шуточную "агитацию" за губернатора-собаку

В Архангельске постеры с собакой и подписью "будущий губернатор - друг народа" стала массово снимать с уличных стендов владеющая конструкциями рекламная компания, название которой не называется. Об этом пишет редакция местного издания "Эхо Севера", которая, по всей видимости, столь оригинальным образом пыталась популяризировать свой ресурс.

"В рекламную компанию обратились граждане, чьи персональные данные мы не можем разглашать, сообщив, что их крайне возмущает сама возможность кандидатуры пса на должность будущего губернатора гордого Поморья", - говорится в сообщении.

Выборы руководителя Архангельской области должны состояться осенью нынешнего года в единый день голосования. Позиции нынешнего главы Игоря Орлова не отличаются прочностью. После его конфликта с экозащитниками вокруг свалки на станции Шиес в течение 2019 года он стал стремительно терять рейтинг. Кроме того, его деятельность получила крайне низкую оценку. у представителей президентской администрации.

Фотография: "Эхо Севера"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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