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18:33

Горсуд признал законными поправки в устав Литейного округа о выборах главы

фото ЗакС политика Горсуд признал законными поправки в устав Литейного округа о выборах главы

Городской суд Петербурга на заседании в среду, 22 января, не стал отменять поправки в устав муниципального образования «Литейный округ», которые за четыре дня до выборов приняли депутаты предыдущего созыва. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член партии «Яблоко» Александр Кобринский, представлявший интересы своих однопартийцев-муниципалов.

- К сожалению, главное наше требование – признание незаконным требование избрания главы двумя третями [голосов муниципальных депутатов] суд отклонил, - отметил Кобринский.

Он заявил, что намерен оспаривать решение Горсуда.

В местный совет Литейного округа, по итогам состоявшихся 8 сентября муниципальных выборов прошли 11 депутатов от «Яблока», восемь представителей «Единой России» и одна самовыдвиженка.  20 сентября Минюст зарегистрировал изменения в устав, по которым выбрать главу муниципального совета стало возможно можно только двумя третями голосов, хотя раньше для этого было достаточно простого большинства.

По словам единоросса Павла Дайняка, руководившего муниципалитетом в прошлом, пятом созыве, решение было принято на заседании совета еще 4 сентября, за четыре дня до выборов. Депутаты-«яблочники» предполагают, что его утвердили «задним числом».

Накануне судебного заседания они провели акцию на Невском проспекте, чтобы привлечь внимание горожан к ситуации, сложившейся в муниципалитете.


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