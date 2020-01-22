СМИ: Вице-губернатор Ленобласти Перминов дорабатывает на своем посту последнюю неделю

Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, публикации о возможной отставке которого начались еще в ушедшем году, проводит в нынешнем чиновничьем статусе последнюю неделю. Он сам подтвердил это в разговоре с информационным порталом 47news.

На другой работе Перминов выполняет обязанности подчиненного секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

По сведениям РБК, уходящий из областного правительства чиновник займется координацией региональных избирательных кампаний единороссов. В статусе заместителя Турчака, о чем издание писало в ноябре, Перминов возглавит автономную некоммерческую организацию, которая будет под эгидой и в интересах партии власти тесно контактировать с политтехнологами и социологами. Сообщалось, что эта деятельность распространится на два электоральных цикла - на губернаторские выборы осенью нынешнего года и на выборы в Госдуму осенью года следующего.