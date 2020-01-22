Семья Шестуна перестала видеть даже формальные причины для содержания его в СИЗО

Члены семьи экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и все сочувствующие его более чем полуторагодовому нахождению под стражей выступили с заявлением, в котором говорится о полном отсутствии оснований для нахождения мужчины в экстремальных условиях в течение столь длительного времени - без признанных судом доказательств вины.

Группа поддержки Шестуна сообщила ЗАКС.Ру, что следственные действия в отношении подсудимого уже продолжительное время не ведутся, а значит, повлиять на ход следствия он не может. Из этого заступники арестанта делают вывод: нет ни малейших оснований изолировать человека за решеткой сверх положенных законом полутора лет - особенно с учетом того, что он не является особо опасным преступником и преследуется по сугубо экономическим мотивам.

"Следователь СК России Роман Видюков, аргументируя свои требования оставить Александра Шестуна под стражей, попросил суд дать ему два месяца на окончание расследования. Судья отчего-то согласился и продлил арест. Но уже спустя несколько дней СК отрапортовал, что дело завершено и передано в прокуратуру. Уголовное дело было передано в прокуратуру еще до того, как Шестун успел ознакомиться со всеми 163 томами", - в частности, говорится в письме, поступившем в редацию ЗАКС.Ру.

Около полугода в той или иной форме Шестун, находясь в СИЗО, голодал, категорически не идя на компромисс ни с кем, даже с близкими, и не признавая вменяемой ему вины. После того, как его стали кормить принудительно, нанося вред и без того пошатнувшемуся здоровью, он в знак протеста против такого рода унижения в наступившем январе свою голодовку приостановил.

Происходящее с ним экс-чиновник продолжает считать политической расправой, о чем пишет в книгах, сочиняемых в заключении. Его обвиняют в махинациях с землей на баснословные суммы, что якобы явилось результатом злоупотребления чиновничьими полномочиями.