Жириновский объяснил, в чем состоит его предполагаемая оппозиционность

Несменяемый лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел ответ на волнующий часть россиян вопрос о том, почему его партию нужно считать оппозицией и что именно оппозиционного он вместе с соратниками предлагает. Ответ "уместился" во внешнеполитической повестке. В свою очередь, вопрос был навеян очередным лояльным голосованием однопартийцев Жириновского - на этот раз за предложенные президентом поправки в Конституцию.

"Оппозиционность в том, что мы подаем свою собственную позицию — ЛДПР. Мы ее вырабатываем. Например, внешняя политика. Это наша политика — направление на Юг. А у наших прозападных демократов политика — на Запад. На Западе мы успеха не добьемся. Только на Юг. И мы видим успех в Сирии. А на Украине, наоборот, успеха особого нету. Поэтому оппозиционность в чем заключается? Мы не в ходим в правительство", - высказался политик в эфире "Эха Москвы".

Отметим, что демонстрировавшие некоторое время как минимум нейтралитет по отношению к некоторым идеям президента думские коммунисты в конце концов тоже переписывание основного закона страны одобрили. В отличие от них, однопартийцы Жириновского о своей лояльности с Владимиром Путиным в данном вопросе и в вопросе кандидатуры нового премьер-министра заявили с самого начала.