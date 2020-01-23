Экс-министры Скворцова и Топилин заняли новые посты "ниже рангом"

Бывший руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин распоряжением нового премьера Михаила Мишустина занял пост председателя правления Пенсионного фонда России, уведомляет РИА "Новости".
Другим указом главы кабмина экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова направляется на работу в Федеральное медико-биологическое агентство в статуте главы учреждения.
Возглавлявший ПФР Антон Дроздов пошел на повышение, став заместителем министра финансов.
Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.