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10:01

Комик Долгополов уехал из РФ из-за дела об оскорблении чувств верующих

фото ЗакС политика Комик Долгополов уехал из РФ из-за дела об оскорблении чувств верующих

Стендапер Александр Долгополов вынужден был уехать из России из-за вероятного уголовного преследования по статье об оскорблении чувств верующих, информирует "МБХ медиа", ссылаясь на известие, полученное от адвоката "Агоры" Леонида Соловьева.

"Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", - пояснил защитник.

Днем ранее стало известно, что в петербургский клуб HopHead поступил запрос из ГУ МВД по Московской области в связи с выступлением Долгополова. Правоохранители начали проверку из-за поступивший жалобы: некто узрел в выступлении комика оскорбление чувств верующих.

Сам Долгополов считает, что статья, по которой его могут преследовать, дискриминирует "чувства атеистов".

"Такого закона не должно быть, судов над атеистами не должно быть, эти суды несправедливы, я прав, а этот человек, как бы он ни обиделся, нет. И неправ он именно потому, что благодаря закону мы в неравной позиции, я таким образом принадлежу к угнетаемому классу. Россия поплатится за это в будущем, как и поплатилась в начале 20 века, когда православие насаждалось также безумно. Шутки свои корректировать не буду", - констатировал комик.

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