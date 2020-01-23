Путин прибыл в Иерусалим на церемонию открытия памятника блокадникам Российский глава Владимир Путин прибудет в Иерусалим для участия в торжественной церемонии по случаю открытия стелы "Свеча памяти" - мемориала в честь жителей блокадного Ленинграда, информирует ТАСС. Открытие памятника приурочено к 75-й годовщине освобождения узников Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста. Также Путин примет участие в пятом международном форуме памяти жертв Холокоста. В рамках мероприятия президент поделится с участниками своими знаниями о роли СССР в победе над нацизмом и освобождении Освенцима. В очередной раз он напомнит собравшимся о недопустимости фальсификации истории Великой Отечественной войны. Днем ранее в Израиль прилетели губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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