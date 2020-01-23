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10:31

Путин прибыл в Иерусалим на церемонию открытия памятника блокадникам

фото ЗакС политика Путин прибыл в Иерусалим на церемонию открытия памятника блокадникам

Российский глава Владимир Путин прибудет в Иерусалим для участия в торжественной церемонии по случаю открытия стелы "Свеча памяти" - мемориала в честь жителей блокадного Ленинграда, информирует ТАСС.

Открытие памятника приурочено к 75-й годовщине освобождения узников Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

Также Путин примет участие в пятом международном форуме памяти жертв Холокоста. В рамках мероприятия президент поделится с участниками своими знаниями о роли СССР в победе над нацизмом и освобождении Освенцима. В очередной раз он напомнит собравшимся о недопустимости фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Днем ранее в Израиль прилетели губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

 


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