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10:55

"Водоканал" планирует модернизировать завод по сжиганию иловых осадков без бюджетных средств

фото ЗакС политика "Водоканал" планирует модернизировать завод по сжиганию иловых осадков без бюджетных средств

Ориентировочная стоимость новых объектов завода по сжиганию илового осадка на Центральной станции аэрации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составит 5-7 млрд рублей, сообщили представители предприятия на заседании комиссии Заксобрания по экологии и природопользованию 23 января.

Привлечь средства планируется из собственных источников, без выделения денег из городского бюджета.

Построенный в 1997 году и рассчитанный на 12 лет петербургский завод по сжиганию иловых осадков функционирует до сих пор и нуждается в обновлении, заявила депутатам директор департамента анализа и технологического развития системы водоснабжения и водоотведения "Водоканала" Ольга Рублевская. 

- Нереализация этого проекта приведет к тому, что в ближайшее время придется отчуждать территорию под новые полигоны [для хранения иловых осадков]. Это приведет к дополнительным платежам, увеличению тарифов, - добавила Рублевская.

Она уточнила, что за время эксплуатации на действующем предприятии не произошло ни одной внештатной ситуации.

Парламентская комиссия приняла информацию о модернизации завода к сведению. Принципиальных возражений депутатов не прозвучало.

Сергей Еремеев

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