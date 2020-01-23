BBC: Сестре Мишустина принадлежит недвижимость почти на миллиард рублей

Сестра нового российского премьера Михаила Мишустина Наталья Стенина может обладать недвижимостью на сумму, подбирающуюся к миллиарду рублей: соответствующее утверждение делает "Русская служба Би-би-си" на основе анализа данных их Росреестра и других источников.

В расследовании издания говорится о том, что Стениной принадлежит элитная квартира в богатом жилом комплексе в столичном районе Хамовники. Стоимость жилья в данном ЖК составляет не менее 180 млн рублей.

Кроме квартиры Стенина может владеть двухэтажным коттеджем с постройками в подмосковной деревне Захарово в Истринском районе. Соседями женщины являются певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов. Предварительная стоимость дома и участка - 370 млн рублей.

Также, рассказывают в BBC, Стенина является хозяйкой нескольких гектаров земли на Рублёвке и расположенных там же домов.

В Росреестре вся упомянутая недвижимость записана, как и в случае с самим Мишустиным, на "Российскую Федерацию".

Напомним, ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому семья нынешнего премьера владеет многомиллионной недвижимостью на Рублёвке и в центре Москвы, однако в Росреестре какая-либо информация по данному поводу отсутствует: вместо конкретных физлиц в графе "Собственник" указывается "РФ".

Кроме того, политик Алексей Навальный потребовал объяснить, каким образом жена премьера Владлена Мишустина смогла заработать почти 800 млн рублей за последние 9 лет.

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьера 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На следующий день его официально одобрила Госдума.