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11:31

Врачи исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин

фото ЗакС политика Врачи исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин

У двух мужчин, госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус, диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Диагноз «коронавирус» исключен. Мужчины остаются в инфекционной больнице на лечении.

Тем временем один из госпитализированных, Арман Каракешишян, в соцсетях сообщил, что в Минске с подозрением на коронавирус госпитализирована его девушка. По его словам, у нее более ярко выраженные симптомы, но при этом у нее до сих пор не взяли экспресс-анализы. Он призвал медиков отнестись к диагностике и лечению «с огромным пониманием и ответственностью».

Граждан России и Китая госпитализировали накануне с высокой температурой после того, как они прилетели из Китая, где зафиксирована вспышка неизвестного ранее коронавируса.

Вспышка была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. Ранее неизвестный коронавирус - 2019-nCoV – вызвал пневмонию. Число заболевших в Китае достигло 617 человек, есть случаи заболевания в Тайланде, Японии, Южной Корее, Гонконге, Тайване, Макао, США, несколько человек погибли.

Геном вируса уже расшифрован и опубликован. В Роспотребнадзоре заявили, что Россия начала разработку собственной вакцины от этого коронавируса.

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