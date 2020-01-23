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12:12

ФАС определилась с приложениями для закона о запрете продажи смартфонов без российского ПО

фото ЗакС политика ФАС определилась с приложениями для закона о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Федеральная антимонопольная служба разработала проект о приложениях, которые могут быть использованы для реализации закона о предустановке российского ПО на гаджеты.

Предустанавливать российские приложения будут на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры до 10 кг и Smart ТV. На смартфонах и планшетах будут устанавливать антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Также на планшетах, компьютерах и Smart ТV собираются устанавливать программы аудиовизуальных сервисов и просмотра программ I и II мультиплекса. Мульткомплексы – это пакеты каналов, обязательные для вещания в России. В первый входят Первый канал, каналы ВГТРК, НТВ, Пятый канал и другие, во второй – такие каналы как СТС, ТНТ, «Звезда», «Спас», РЕН ТВ и другие.

Вводить обязательную предустановку собираются в несколько этапов. С 1 июля 2020 года правило коснется смартфонов, с 1 июля 2021 планшетов, с  1 июля 2022 – компьютеров, с 1 июля 2023 года - Smart ТV.

«Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей», - сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Закон о запрете продажи гаджетов без установки отечественного ПО в России был подписан в начале декабря 2019 года. С июля 2020 года продаваемые в России «отдельные виды технически сложных товаров» должны будут иметь предустановленные российские программы. Перечень таких гаджетов определит правительство. По задумке авторов законопроекта, запрет распространится на смартфоны и компьютеры в том числе.

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