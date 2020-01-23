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12:37

«Родина» предложила перенести мусорные полигоны на 100 км от центра Петербурга

фото ЗакС политика «Родина» предложила перенести мусорные полигоны на 100 км от центра Петербурга

Региональное отделение партии «Родина» в Ленинградской области предлагает перенести мусорные полигоны от центра Петербурга на 100 км. Соответствующее заявление 23 января сделал председатель партийного реготделения Валерий Шинкаренко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Шинкаренко сообщил, что необходимо создать единого мусорного оператора и единую схему работы с отходами. При таких условиях мусорную проблему удастся решить, считает председатель реготделения партии. В частности, по его словам, сейчас постоянно растёт количество незаконных свалок, а Гатчина «задыхается».

Также Шинкаренко назвал «безумием» ставить мусороперерабатываюшие заводы в черте Петербурга, как это предполагается по представленной городским комитетом по благоустройству схеме. Он считает, что эту проблему также можно решить осуществив предложение партии «Родина».

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София Саттарова


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