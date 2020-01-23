Областной вице-губернатор Перминов досрочно сложил полномочия

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака Сергей Перминов досрочно покинул пост курировавшего внутреполитический блок вице-губернатора Ленобласти, делится "Форпост".

Приказ об увольнении чиновника был подписан несколькими днями ранее, 20 января.

Должность зама Турчака досталась Перминову в конце ноября. После этого он ушёл в отпуск, а в правительстве думали над тем, стоит ли ему продолжать деятельность вице-губернатора.

Как писал РБК, уходящий из областного правительства чиновник займется координацией региональных избирательных кампаний единороссов. Как заместитель Турчака Перминов возглавит автономную некоммерческую организацию, которая будет под эгидой и в интересах партии власти тесно контактировать с политтехнологами и социологами.