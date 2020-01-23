МВД отказалось проверять слова Кадырова об "убийстве и запугивании" интернет-хамов

Управление МВД по Нижегородской области отказалось проверять слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости убивать и сажать за оскорбления в интернете, копию ответа опубликовала в Facebook главный редактор Koza Press Ирина Славина.

«В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения. Принимая во внимание, вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено», - говорится в ответе МВД.

Обращение Славиной в МВД поступило из Генпрокуратуры. В последнее ведомство Славина обратилась в ноябре 2019 года.

На слова Кадырова о наказаниях за оскорбления в интернете обратили внимание в ноябре. Согласно переводу с чеченского языка, он заявил, что интернет-хамов нужно остановить, «убивая, сажая, пугая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не видит необходимости в проверке этих слов. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил СМИ в неправильном переводе. Сам Кадыров объяснял свои слова особенностями этики народов Кавказа – адатом.