Полицейские будут отчитываться перед депутатами Владимирского округа

Муниципальный совет МО «Владимирский округ» решил обязать 28 отдел полиции выступать с ежегодными отчетами перед местными депутатами. Соответствующее положение совет принял на заседании 22 января, сообщила ЗАКС.Ру мундеп Ксения Лаврова («Справедливая Россия»).

По ее словам, практика отчета полицейских перед муниципалами существовала и раньше, но не была обязательной.

28 отдел находится на территории округа, в доме № 79 по улице Марата. Именно в это отделение, как правило, доставляют активистов, которых задерживают на акциях у Гостиного двора. Лаврова отметила, что ей будет особенно интересно послушать объяснения причин задержания участников одиночных пикетов.

Отметим, большинство мест в совете Владимирского округа после состоявшихся 8 сентября выборов досталось представителям «Яблока» и «Справедливой России». Кроме того, местную администрацию возглавляет экс-сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Павел Небензя.

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