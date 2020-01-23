Партия «Родина» предложила объединить Петербург и Ленобласть

Региональное отделение партии «Родина» в Ленинградской области предложило объединить 47 регион и Петербург. Об этом заявил председатель реготделения партии на пресс-конференции в «Интерфаксе» 23 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель реготделения партии Валерий Шинкаренко объявил о создании комиссии по проработке объединения регионов. Он предложил войти в неё всех желающих: чиновников, политиков, экономистов, юристов и других.

- Приглашаем всех сторонников этой идеи. Чтобы мы могли не просто высказываться и обсуждать на конференциях и прессках, а подготовить документы, расчёты, экономические выкладки: сколько у нас появится новых рабочих мест, какие у нас будут налоги, сколько будет стоить административная реформа, сколько мы сэкономим на сокращении чиновников, а сколько мы потратим дополнительно на переименование и так далее, - рассказал Шинкаренко.

Работу комиссии он намерен начать «прямо с сегодняшнего дня» и проводить регулярные заседания. Подробности о работе над проектом объединения можно узнать на сайте «Родина на Неве», уточнил глава реготделения.

Проработать же все детали лучше до 2021 года, считает экономист Михаил Хазин. Он уточнил, что тогда можно будет провести референдум по объединению совместно с выборами в Государственную думу и Законодательное собрание.

Объединение регионов необходимо, считают Хазин и Шинкаренко. Последний, в частности, отметил, что рано или поздно в любом случае часть области присоединится Петербургу - Мурино, Кудрово и другие города. Сейчас там большое количество жителей, но практически полностью отсутствует социальная инфраструктура, отметил глава реготделения. Он считает, что с отделением части области регион встанет на «путь полной деградации».

София Саттарова