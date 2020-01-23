Греф допустил свой уход из Сбербанка при смене основного акционера

Глава Сбербанка Герман Греф готов покинуть свой пост, если при смене акционера будет изменена стратегия развития банка, передает «Интерфакс».

Пока 50% плюс одной акцией Сбербанка владеет Банк России. Сейчас идет разговор о том, что акционером может стать государство: 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти готова.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, и практика это доказывает. Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают, - тоже», - сказал Греф.

При этом Греф относится к возможной смене акционера скорее позитивно, чем негативно. По его словам, инвесторы волнуется, идет процесс «осознания и переговоров».

«Даже не как банк, а как крупная техкомпания, мне кажется, что мы можем принести огромную пользу стране сегодня для технологической трансформации, используя нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны, для цифровой трансформации», - считает Греф.