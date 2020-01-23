На активистку Полюдову завели дела о сепаратизме из-за высказываний про Курилы и РФ

Активистка "Левого сопротивления" Дарья Полюдова подозревается в призывах к сепаратизму (ч. 1 ст. 280.1 УК) из-за надписи на плакате, с которым она стояла во время одиночного пикета, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.

Как ему удалось выяснить из материалов дела, 31 января 2019 года Полюдова, "действуя в сепаратистских целях", вышла на Тверскую улицу с плакатом, на котором упоминались Курилы.

"По мнению экспертов-лингвистов, она призывала к проведению референдума по вопросу выхода из состава Российской Федерации", - уточнил Соловьев.

Второе дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) возбудили из заметки девушки в соцсетях, содержащей её мнение относительно территориальной целости РФ. К публикации было прикреплено сообщение некоего Андрея Романова, якобы оправдывавшего деятельность чеченских боевиков.

"Я попытаюсь в ближайшее время к ней попасть, но там ФСБшный изолятор, поэтому это может быть не очень просто. Будем в любом случае выяснять, что там дальше. Будем привлекать своих лингвистов, потому что экспертиза мне сейчас вот на первый взгляд не очень нравится", - подытожил Соловьев.

Напомним, 15 января силовики нагрянули с обысками к Полюдовой и журналистке "Градус ТВ" Ольге Сапроновой. Последнюю увозили на допрос в ФСБ. Полюдова с тех пор пребывает в СИЗО.