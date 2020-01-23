«РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

Ассоциация «РазДельный сбор» адресовала комитету по благоустройству свои предложения по проекту территориальной схемы обращения с отходами в рамках общественного обсуждения документа. Замечания общественников заняли 11 листов.

В частности, «РазДельный сбор» указывает, что в проекте территориальной схемы отсутствуют сведения об источниках образования отходов, за исключением медицинских. Кроме того, указано, что в проекте не содержится прогнозных данных по количеству отходов на будущие периоды, а также данных по морфологическому составу отходов потребления.

«Без наличия в ТСО данных о составе отправляемых на утилизацию отходов и прогнозных значений по количеству и составу отходов невозможно планировать ни потоки отходов, ни решать вопрос о строительстве новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, ни оценивать объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов», - написали авторы письма в КомБлаг.

Третье замечание касается целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. «РазДельный сбор» утверждает, что такие показатели должны быть прописаны для каждого вида мусора. Кроме того, «отсутствуют разъяснения, о каких технологиях в показателях утилизации и обезвреживания идет речь».

Общественники также обратили внимание, что в проекте терсхемы нет наименований мусорных предприятий, за исключением ГУП «Завод МПБО-2».

«В проект ТСО включены только объекты, имеющие лицензию на обращение с отходами. В то время, как в городе есть предприятия, осуществляющие обработку и утилизацию городских отходов V класса опасности, на что лицензии не требуется - однако, такие предприятия не вошли в проект ТСО», - указали авторы замечаний.

«РазДельный сбор» предлагает подробнее расписать схему потока отходов. В частности, «из Петродворцового и Выборгского районов СПБ в схеме потоков отходов стрелки ведут в Ленинградскую область неизвестно откуда и неизвестно куда», пишут активисты.

Наконец, предлагается скорректировать данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации «мусорных» объектов. По мнению «РазДельного сбора», данные проекта территориальной схемы не соответствуют положению федерального закона «Об отходах производства и потребления».

По словам председателя комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Марии Щербаковой, свои предложения по документу направили также компания «Российский экологический оператор» и несколько общественных организаций. Они, в частности, указали на отсутствие электронной модели территориальной схемы.

Щербакова назвала озвученные замечания объективными и предложила комитету по благоустройству сосредоточиться над их решением.

Четверг, 23 января, стал последним днем по приему предложений в проект территориальной схемы, опубликованного на сайте КомБлага месяц назад.

Сергей Еремеев

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