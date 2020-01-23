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14:37

«Коммунисты России» предложили фанатам «Зенита» отстоять Кокорина в составе сине-бело-голубых

фото ЗакС политика «Коммунисты России» предложили фанатам «Зенита» отстоять Кокорина в составе сине-бело-голубых

Лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович на сайте партии обратился к болельщикам футбольного клуба «Зенит» с предложением создать интернет-петицию о недопустимости аренды нападающего Александра Кокорина в ФК «Сочи».

Форварда он сравнил с декабристами, а переход в южный клуб до конца сезона – со ссылкой.

«Уже довольно продолжительное время весь Питер взбудоражен тем, что нашего многострадального и талантливого Кокорина хотят сослать в Сочи, как декабриста. ФК «Зенит» вместо того, чтобы дать возможность Кокорину зачеркнуть его прошлые, уже искупленные колонией , ошибки и вместо того, чтобы наградить его за легендарные теперь уже 3 гола в матче с командой «Аль-Увайнаха» фанатично хочет его продать, как будто барин крепостного до 1861-го года», - заявил Малинкович.

Он отметил, что инициаторами петиции на ресурсе Change.org должны стать именно болельщики «Зенита» и пообещал, что все петербургское отделение «Коммунистов России» тоже подпишется.

Отметим, что «Коммунисты России» регулярно высказываются о новостях из жизни петербургских футболистов. Малкинкович яростно критиковал Кокорина за участие в пьяных драках в центре Москвы, а нападающих Артема Дзюбу и Антона Заболотного призывал передать свои машины в детский дом. Также партийцы требовали переименовать 9 Советскую улицу в улицу «Зенита» и предлагали президенту Путину прийти на инаугурацию в сине-бело-голубом шарфе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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