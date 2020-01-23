Клишас занял седьмое место в медиарейтинге сенаторов Совфеда, Турчак – двенадцатый Валентина Матвиенко в 2019 году была самым цитируемым членом Совета Федерации по версии компании «Медиалогия». Второе место занял сенатор от Пермского края Алексей Пушков, третье – представитель республики Марий Эл Константин Косачев. Тройка лидеров осталась неизменной с 2018 года. Сенатор Андрей Клишас, ставший автором законопроекта об автономном Рунете, в рейтинге только седьмой. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак за год опустился с седьмого на двенадцатое место.

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Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 3 0 Матвиенко Валентина

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