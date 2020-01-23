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15:18

Смольный одобрил название Тучков буян для части Петроградского острова

фото ЗакС политика Смольный одобрил название Тучков буян для части Петроградского острова

Комитет по культуре Петербурга 23 января опубликовал постановление о присвоении названия Тучков буян  части Петроградского острова. Документ пока не приняли - он находится на антикоррупционной экспертизе.

Название присваивают всем историческому району. Речь идет о территории между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, рекой малая Нева и рекой Ждановка. Этот участок больше не будет называться Петроградская сторона, хотя находится он на Петроградском острове. Согласно постановлению, Петроградской стороной теперь будет называться острова Заячий, Артиллерийский, Аптекарский, Петровский и Петроградский, за исключением Тучкова буяна. 

Напомним, название для нового парка выбирали с помощью голосования. Строительство парка планируют начать не ранее 2021 года. Объявить авторов проекта планируется на Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году.  

 

Фото: https://park-spb.ru

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