Путин и Беглов приняли участие в открытии памятника защитникам блокадного Ленинграда в Израиле

В Израиле открыт памятник «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда, в церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие официальные лица.

Путин, выступая на церемонии, рассказал, что недавно из архивных документов узнал потрясший его факт о блокаде Ленинграда, передает «Интерфакс». «За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», - сказал он.

Путин заявил, что блокаду Ленинграда и Холокост нельзя ни с чем сравнить, хотя «в истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий». По его словам, общий долг двух стран – воспитать в будущих поколениях «благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости».

Беглов в свою очередь выразил уверенность, что «Свеча памяти» - это первый монумент в череде других, посвященных блокаде Ленинграда. «Это дань памяти нашим предкам, которые спасли мир от фашизма. Он будет объединять наши народы, Иерусалим и Санкт-Петербург, Израиль и Россию», - считает Беглов.

Памятник установлен напротив здания МИД Израиля. Его главный элемент – стела, на которой размещены символы Израиля и Ленинграда, а также силуэты людей. При приближении людей к памятнику начинает работать метроном, который звучал в блокадном Ленинграде. Текст на памятнике размещен на трех языках: русском, иврите и английском.

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